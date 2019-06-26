В четверг в Липецк придут дожди и похолодание

СЕГОДНЯ 18:53 2019-06-26T18:53:46+03:00

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В четверг, 27 июня, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие дожди, местами грозы. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 18 м/с. Температура воздуха составит 12-17 градусов выше ноля.

Днем в регионе синоптики обещают дожди, местами небольшие. В некоторых районах грозы. Столбик термометра поднимется до отметки 25 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт.ст.

В пятницу, 28 июня, в Липецке снова непогода. Ночью около 15 градусов тепла. Грозы. Днем не больше +23 градусов. Весь день обещают дожди. Ветер западный 8-11 м/с. При грозах порывы до 17 м/с. Атмосферное давление без изменений - 734 мм рт.ст.

Напомним, что спасатели уже предупреждали липчан о непогоде в ближайшие дни. В регионе ожидается град, сильные порывы ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU