2019-06-27T08:39:26+03:00
Происшествия

В Липецке девушка ограбила женщину ради штор, будильника и ношенных вещей

Жертва решила идти в полицию только через месяц
Лия МУРАДЬЯН
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Грабительницу задержалиГрабительницу задержалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Необычное ограбление раскрыли в Липецке в минувшую среду, 26 июня. В этот день в полицию обратилась 42-летняя женщина. Липчанка заявила, что ее ограбила незнакома в квартире дома по улице Зои Космодемьянской. Причем грабеж был еще 21 мая, но женщина решила идти в полицию только через месяц.

Согласно заявлению, молодая девушка применила насилие и забрала у дамы шторы, будильник и ношенные вещи. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сотрудники полиции по подозрению задержали 27-летнюю безработную жительницу Липецка. Грабеж расследует городское управление МВД. В случае если вину девушки докажут, по статье 161 УК ей грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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