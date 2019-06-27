2019-06-27T08:52:05+03:00
Общество

Игорь Артамонов принимает участие в заседании Государственного совета

В Липецкой области станет больше качественных и безопасных дорог
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В Кремле проходит заседание Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина. Обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения. В заседании принимает участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава государства отметил, что за последние четыре года общая протяжённость дорог высшей категории в России увеличилась более чем на две тысячи километров. В основном за счёт федеральных трасс. Однако, по словам Владимира Путина, в стране по-прежнему мало дорог высокого качества.

«По дорогам федеральным, мы имеем дело с хорошим, во всяком случае, заметным движением вперёд, – отметил Президент. - А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины».

Как сообщил Игорь Артамонов, в Липецкой области уделяется большое внимание ремонту и реконструкции дорожной сети. До 2024 года на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе предусмотрено свыше 30 млрд рублей. Из них чуть больше 3 млрд предоставит федеральный бюджет, оставшаяся сумма – средства консолидированного бюджета Липецкой области. В 2019 году будет отремонтировано 111 участков региональных дорог. В настоящее время ведутся работы на 26 объектах, на четырёх ремонт завершён.

«Объём финансирования на эти цели в нынешнем году существенно увеличен, – подчеркивает Игорь Артамонов. – Липчанам нужны качественные и безопасные дороги. Необходимо вести совместную работу общества и власти по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, автоаварий и предотвращению гибели в них людей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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