2019-06-27T08:54:44+03:00
Происшествия

За день в Липецке сбили двоих несовершеннолетних пешеходов

Всего за сутки на дорогах региона пострадали 3 человека
Лия МУРАДЬЯН
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Два "Лансера" столкнулись под ЕльцомДва "Лансера" столкнулись под ЕльцомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За минувшие сутки, 26 июня, в Липецкой области произошли три аварии с пострадавшими, в двух из них пострадали подростки.

Первое ДТП с участием школьника случилось в 16.00 ан проспекте Мира В Липецке. Там 37-летний водитель УАЗа сбил на пешеходном переходе со светофором 12-летнего мальчика. К счастью, обошлось без страшных последствий – ребенку оказали помощь и отпустили.

Еще одна авария с несовершеннолетним пешеходом произошла в Липецке 22.00. Как и в предыдущем случае, все произошло на пешеходном переходе, только без светофора. По данным ГИБДД, 30-летний водитель «Калины» сбил на переходе 15-летнюю девочку. Подростка увезли больницу.

В тот же день в в поселке Солидарность Елецкого района в 15.00 столкнулись два «Мицубиси Лансер». За рулем первого была 28-летняя девушка, она не уступила дорогу второму «Лансеру», которым управлял 19-летний парень. В этой аварии пострадала 18-летняя пассажирка одной из машин, девушка попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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