За одно утро в Липецке из горящих квартир эвакуировали 8 человек

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-27T09:25:49+03:00

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Этой ночью и утром 27 июня в Липецке произошли два пожара. Первый случился на улице Гагарина в пятиэтажном доме №151/3. Сообщение о пожаре поступило дежурному в 2.34 утра. На место происшествия сразу же выехали 4 отделения пожарных, автолестница и спасатели. Им удалось предотвратить распространения огня на друге квартиры и потушить пожар.

Пожар на улице ГагаринаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Спасателям пришлось эвакуировать четырех человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку квартиры на площади 6 м2. Люди не пострадали.

Еще один пожар случился около 5.30 утра на улице Студенческий городок, в пятиэтажном доме №12. Сигнал поступил в 5.32, на место происшествия выезжали три отделения пожарных, техника и спасатели. Здесь также эвакуировали 4 человека. Квартира выгорела на площади 10 м2, из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU