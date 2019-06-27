2019-06-27T12:00:14+03:00
Общество

Под Липецком из психоневрологической больницы пропал мужчина

Липчанин может быть дезориентирован
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пропал мужчинаПод Липецком пропал мужчинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области разыскивают 36-летнего мужчину. Карасев Владимир Михайлович пропал в среду, 26 июня. Ориентировочно в 19.00 он ушел из ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая больница», что находится в селе Плеханово Грязинского района. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего момента местонахождение Владимира Карасева не установлено. Мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, стрижка короткая.

Был одет: ветровка синяя с красными вставками на спине, белая майка, черные брюки, черные туфли.

Всех, кто видел Владимира Карасева или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18. Электронная почта ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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