2019-06-27T13:57:58+03:00
Общество

К 2024 году концентрацию вредных веществ в воздухе Липецка хотят сократить на 20%

С начала 2020 года в 12 городах России планируют ввести квоты на вредные выбросы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке хотят снизить концентрацию вредных веществ в воздухеВ Липецке хотят снизить концентрацию вредных веществ в воздухеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В России планируют ввести квоты на вредные выбросы. Соответствующий законопроект подготовлен Правительством РФ. Как указана на сайте Госдумы, предлагается провести эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ (кроме радиоактивных) в атмосферный воздух. Его хотят запустить с 1 января 2020 года в 12 городах России: Липецке, Братске, Красноярске, Медногорске, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эксперимент рассчитан на 4 года.

По словам председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в стране есть целый ряд регионов с очень неблагоприятной экологической ситуацией. При этом у региональных властей нет рычагов влияния на предприятия-загрязнители, на распределение потоков городского, общественного транспорта. Данный законопроект как раз даст власти эти рычаги.

На территориях введут систему сводных расчетов. Они позволят учитывать выбросы как предприятий, так и автотранспорта, системы ЖКХ. Контролировать ситуацию будет Росприроднадзор. Предполагается, что к 2024 году концентрация вредных веществ в воздухе 12 городов сократится на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24