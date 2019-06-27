Липчанин получил 8 лет за убийство приятеля на свадьбе

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-27T13:59:32+03:00

19-летний парень напал с ножом на обидчика на глазах у гостей

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В Липецкой области вынесли приговор по убийству на свадьбе, которое произошло в августе прошлого года. Напомним, все случилось вечером 12 августа в деревне Ржавец Добринского района. Вовремя торжества между гостями разгорелась ссора, где обидели 19-летнего парня.

Обиженный гость ушел домой, но вскоре вернулся на праздник с ножом и на глазах у перепуганных гостей воткнул нож в грудь 29-летнего парня. Его пытались спасти, но молодой человек умер по дороге в больницу.

Дело возбудили по части 1 статьи 105 УК. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в ходе расследования молодой человек по всем сознался и раскаялся. В итоге суд приговорил виновного к 8 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU