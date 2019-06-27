Липчанка покусала работника салона сотовой связи из-за 100 рублей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-27T14:45:00+03:00

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Странная история произошла в минувшую среду, 26 июня. В салоне сотовой связи повздорили женщины – работник точки и клиентка. Вроде обычная бытовая ситуация, если бы в конфликт не пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

По словам сотрудника салона Натальи, липчанка положила на сотовый через терминал 100 рублей. Однако, деньги на счет так и не пришли, а чек терминал не выдал. Женщина очень разозлилась. Она требовала вернуть деньги, на что продавец ответила, что обращаться нужно в службу терминала. Тогда горожанка начала забирать товар с витрины в качестве компенсации.

- Я закрыла дверь и сказала, что не выпущу, пока не оплатит товар, который взяла. Или не вернет, - рассказала «КП-Липецк» сотрудник салона. – Она разбила о пол вещь с витрины стоимостью 500 рублей. Накинулась на меня и укусила за руку. Угрожала, что сейчас все разобьет в салоне. Я позвонила в полицию.

Полицейские забрали покупательницу в отделение. Этот момент попал в объектив камеры. Судя по ролику, женщина очень переживала. Пыталась уйти от правоохранителей.

- Вчера днем поступил звонок из салона сотовой связи на проспекте Победы, - сообщила начальник Отдела информации и общественный связей УМВД России по Липецкой области полковник внутренней службы Наталья Маслакова. – Сотрудник магазина вызвала сотрудников полиции. Было установлено, что женщина вступила в конфликт с продавцом. Накануне она через терминал сотовой связи в магазине положила деньги на счет. Квитанцию терминал не выдал. Деньги на счет не поступили. Из-за этого и произошел конфликт. Поскольку у женщины не было чека, возникли сложности с возвратом. Так как деньги, вероятно, ушли на другой номер телефона. Липчанку доставили в отдел полиции. Она высказала претензии в адрес продавца магазина и что денежные средства не были получены. Кроме того, в ходе конфликта была повреждена ручка чемодана. Материал зарегистрирован в отделе полиции. Примут процессуальное решение.

Липчанка покусала работницу салона сотовой связи из-за 100 рублей.Женщину забрали в отдел полиции Липецка

ИСТОЧНИК KP.RU