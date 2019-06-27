На видео попало, как на пешеходном переходе в Липецке сбили девочку

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-27T15:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилось видео момента ДТП в районе улицы Вермишева в Липецке. Напомним, в среду, 26 июня, водитель «Калины» наехал на 15-летнюю девочку. Ее с травмами госпитализировали. Происшествие случилось в 10 часов вечера на глазах у прохожих.

Судя по записи, юная липчанка переходила дорогу по пешеходному переходу. Правда, светофор в тот момент не работал. Видно, как мигает желтый сигнал. Девочка уже преодолела большую часть пути. Но тут ее сбил автомобиль. От удара липчанку отбросило на несколько метров. К ней на помощь тут же бросились прохожие. Они окружили девочку. Пострадавшая попыталась подняться, но горожане остановили ее. Вызвали скорую помощь. Липчанку увезли в больницу областного центра.

В Липецке на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU