Суд отпустил гендиректора «Свободного Сокола» под залог в 3 млн. рублей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-27T16:50:55+03:00

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Гендиректора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Игоря Ефремова отпустили под залог. Такую меру пресечения избрал Правобережный районный суд Липецка. Как сообщили в пресс-службе областного суда, 26 июня этого года Ефремова обвинили в преступлении по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Затем в суд обратилась следователь. Она ходатайствовала об избрании меры пресечения в отношении Игоря Ефремова. А именно – залога в 5 млн. рублей. Следователь указала, что гендиректор имеет влияние на персонал завода, загранпаспорт, может в любой момент покинуть территорию страны. Кстати, обвиняемый и его защитники не возражали против такой меры. Лишь попросили снизить размер залога на 2 млн. рублей.

В итоге, судья удовлетворила ходатайство следователя. Ефремова отпустили под залог в 3 млн. рублей. Ему запретили общаться со свидетелями и потерпевшими по делу. А деньги в качестве залога гендиректор должен внести до 28 июня.

Напомним, что 19 июня управляющего директора предприятия Антона Бабуцидзе суд отправил под домашний арест на 2 месяца. Его также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На защиту Бабузидзе встали работники завода. Липчане считают, что его задержали необоснованно. Также липчане опасаются, что потеряют свои рабочие места. Горожане даже записали видеообращение Путину и отправили его на «Прямую линию».

ИСТОЧНИК KP.RU