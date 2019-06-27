В Липецке после столкновения с «КамАЗом» от легковушки осталась груда металла

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-27T17:28:43+03:00

А в районе НЛМК «Мазда» врезалась в трактор и влетела в столб [фото]

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Несколько серьезных ДТП произошли в этот четверг, 27 июня, в Липецке. Так, очевидцы сообщили об аварии на Лебедянской трассе. Там возле поворота на аэродром легковушка залетела под КамАЗ. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях. Автомобиль больше похож на груду металла. Багажник машины всмятку. Точнее, его практически нет.

Еще одно ДТП произошло днем на улице Алмазная областного центра. Там трактор столкнулся с «Маздой». От удара иномарку выбросило на обочину, где она влетела в столб. Передняя часть машины разбита. Информация о пострадавших уточняется.

Авария на НЛМК в ЛипецкеФото: СОЦСЕТИ

Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Так, накануне вечером на пешеходном переходе в районе улицы Вермишева сбили девочку. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU