2019-06-27T18:04:07+03:00
Происшествия

Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет и врезался в дерево

По словам очевидцев, водитель погиб [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Фото группа Вконтакте «ДТП Елец»Фото группа Вконтакте «ДТП Елец»Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла в этот четверг, 27 июня, в районе. На трассе Липецк-Елец вылетел в кювет «ВАЗ-2110». Там машина врезалась в дерево. По словам очевидцев, водитель погиб. За рулем автомобиля был молодой парень. На место происшествия прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи. Фото с места происшествия выложили в группу Вконтакте «ДТП Елец».

Фото группа Вконтакте «ДТП Елец» Фото: СОЦСЕТИ

Фото группа Вконтакте «ДТП Елец»Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в этот день в областном центре произошло несколько аварий. На Лебедянской трассе легковушка залетела под «КамАЗ». А в районе НЛМК на улице Алмазная столкнулись «Мазда» и трактор.От удара иномарку выбросило на обочину. Там она влетела в столб.

Под Липецком ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево.По словам очевидцев, водитель погиб

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке после столкновения с «КамАЗом» от легковушки осталась груда металла
Суд отпустил гендиректора «Свободного Сокола» под залог в 3 млн. рублей
Липецк оказался в 20-ке агрессивных городов России
На видео попало, как на пешеходном переходе в Липецке сбили девочку
Липчанка покусала работника салона сотовой связи из-за 100 рублей
Липчанин получил 8 лет за убийство приятеля на свадьбе
К 2024 году концентрацию вредных веществ в воздухе Липецка хотят сократить на 20%
Под Липецком из психоневрологической больницы пропал мужчина
Депутаты выбрали новым мэром Липецка Евгению Уваркину
За одно утро в Липецке из горящих квартир эвакуировали 8 человек
За день в Липецке сбили двоих несовершеннолетних пешеходов
Игорь Артамонов принимает участие в заседании Государственного совета
В Липецке девушка ограбила женщину ради штор, будильника и ношенных вещей
В четверг в Липецк придут дожди и похолодание
В четверг 18 улиц Липецка останутся без света, 9 - без холодной воды
В Липецке "УАЗ" выехал на тротуар и задел мальчика
Пост первого заместителя главы Липецка вновь занял Михаил Щербаков
В Липецке привели в порядок дороги на 4 улицах
За жестокое убийство 59-летний липчанин на 10 лет отправится в колонию строгого режима
В Липецке у мужчины изъяли более 70 грамм наркотика
В ближайшие дни в Липецке дождь, град и сильные порывы ветра
Липецкие выпускницы начали продавать платья еще до начала праздника
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
За сутки в Липецкой области произошло 13 пожаров на сухой траве
Под Липецком воры незаметно слили с заправки почти тонну бензина
В ДТП с иномаркой в Липецке погиб мотоциклист, его пассажирка в больнице
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
Под предлогом проверки денег у липецкой пенсионерки выманили 80 000 рублей