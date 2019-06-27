СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-27T18:04:07+03:00

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Серьезная авария произошла в этот четверг, 27 июня, в районе. На трассе Липецк-Елец вылетел в кювет «ВАЗ-2110». Там машина врезалась в дерево. По словам очевидцев, водитель погиб. За рулем автомобиля был молодой парень. На место происшествия прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи. Фото с места происшествия выложили в группу Вконтакте «ДТП Елец».

Фото группа Вконтакте «ДТП Елец»Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в этот день в областном центре произошло несколько аварий. На Лебедянской трассе легковушка залетела под «КамАЗ». А в районе НЛМК на улице Алмазная столкнулись «Мазда» и трактор.От удара иномарку выбросило на обочину. Там она влетела в столб.

Под Липецком ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево.По словам очевидцев, водитель погиб

ИСТОЧНИК KP.RU