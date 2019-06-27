Ночью в Липецке грозы, возможен град

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-27T18:25:41+03:00

В Липецке грозы, а местами даже град Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 28 июня, погода, мягко говоря, не порадует липчан. В Липецкой области облачно с прояснениями. По данным Росгидрометцентра, ночью умеренные, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. В некоторых местах возможен град. Температура воздуха составит 13-18 градусов выше ноля. Ночью и утром ожидается туман. Ветер южный.

Днем в регионе максимум до 22 градусов тепла. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный 10-15 м/с. В непогоду порывы ветры могут достигать 20 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт.ст.

В субботу, 29 июня, погода в Липецке нормализуется. Однако, температура будет падать. Синоптики обещают без дождей. Ночью около +12 градусов. Днем столбик термометра поднимется лишь до 17 градусов. Ожидается переменная облачность. Ветер западный 13-15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU