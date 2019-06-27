2019-06-27T18:50:48+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП погиб 27-летний водитель: проводится проверка

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением
Юлия КЛЮЕВА
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Фото группы Вконтакте "ДТП Елец"Фото группы Вконтакте "ДТП Елец"Фото: СОЦСЕТИ
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В этот четверг, 27 июня, в Липецкой области произошла страшная авария. Напомним, на 259 километре автодороги «Орел-Тамбов» в кювет вылетел автомобиль «ВАЗ-2110». Это произошло около 12.00 дня возле села Рогожино Задонского района. За рулем находился 27-летний мужчина. Погиб на месте.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. – По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате чего от полученных ранений скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Проезжавшие мимо автомобилисты зафиксировали последствия аварии на видео. Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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