В Липецке «Калина» влетела в ограждение трассы, водитель в больнице

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-28T09:09:33+03:00

За сутки на дорогах области в 6 ДТП пострадали 5 человек и 1 погиб

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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 27 июня, на трассе «Орел-Тамбов» в Липецке. Там около 23.00 не справился с управлением 22-летний водитель «Калины» и въехал в ограждение дороги. Удар был такой силы, что на «Ладе» практически снеслю всю передняя часть. Водителя увезли в больницу.

Похожее ДТП случилось в Данковском районе на трассе Данков – Воскресенское. Около 1.30 ночи перевернулся ВАЗ-2110 с 50-летним водителем за рулем. Мужчина также попал в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, причиной обеих аварий стало превышение скорости. По статистике автоинспекторов, например сбитые на скорости 30 км/ч пешеходы выживают в 90% случаев, а при 45 км/ч уже остаются в живых менее 50% людей. То есть тяжесть травм как водителей, так и пешеходов, напрямую зависит от скорости.

Напомним, что тот же день в похожей аварии на тамбовской трассе погиб водитель ВАЗ-2110.

Еще одно ДТП с пострадавшими было на трассе Липецк – Данков, где столкнулись грузовик «Скания» и легковой «Хендай». 43-летнему водителю иномарки потребовалась помощь врачей.

Всего за сутки на дорогах области в 6 ДТП пострадали 5 человек и 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU