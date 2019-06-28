2019-06-28T09:34:59+03:00
Общество

Администрация Воронежской области паркуется в Липецке на «зебре»

Хамство водителя «Мерседеса» с красивыми номерами возмутило липчан [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке очевидцы сняли на видео очередного автохама. В этот раз наплевал на ПДД и права людей не простой водитель, а сотрудник администрации Воронежской области. Во всяком случае так написано на наклейке, которая висит на лобовом стекле белого «Мерседеса».

Администрация Воронежской области возмутила липчан автохамством.vk.com/myregion48

Чиновники из соседнего региона припарковали машину прямо на пешеходном переходе на улице Балмочных и куда-то удалились. Переход ведет к торговому центру и в том районе всегда много машин и пешеходов. Пока слуги народа ходили по своим неотложным делам, народу приходилось обходить и объезжать их служебный автомобиль.

Кстати, по административному кодексу за нарушение правил остановки или стоянки автомобиля, в случае парковки у переходного перехода, всего 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецкой области за день украли машину и велосипед
В Липецке «Калина» влетела в ограждение трассы, водитель в больнице
Под Липецком в ДТП погиб 27-летний водитель: проводится проверка
Ночью в Липецке грозы, возможен град
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет и врезался в дерево
В Липецке после столкновения с «КамАЗом» от легковушки осталась груда металла
Суд отпустил гендиректора «Свободного Сокола» под залог в 3 млн. рублей
Липецк оказался в 20-ке агрессивных городов России
На видео попало, как на пешеходном переходе в Липецке сбили девочку
Липчанка покусала работника салона сотовой связи из-за 100 рублей
Липчанин получил 8 лет за убийство приятеля на свадьбе
К 2024 году концентрацию вредных веществ в воздухе Липецка хотят сократить на 20%
Под Липецком из психоневрологической больницы пропал мужчина