Администрация Воронежской области паркуется в Липецке на «зебре»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-28T09:34:59+03:00

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В Липецке очевидцы сняли на видео очередного автохама. В этот раз наплевал на ПДД и права людей не простой водитель, а сотрудник администрации Воронежской области. Во всяком случае так написано на наклейке, которая висит на лобовом стекле белого «Мерседеса».

Администрация Воронежской области возмутила липчан автохамством.vk.com/myregion48

Чиновники из соседнего региона припарковали машину прямо на пешеходном переходе на улице Балмочных и куда-то удалились. Переход ведет к торговому центру и в том районе всегда много машин и пешеходов. Пока слуги народа ходили по своим неотложным делам, народу приходилось обходить и объезжать их служебный автомобиль.

Кстати, по административному кодексу за нарушение правил остановки или стоянки автомобиля, в случае парковки у переходного перехода, всего 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU