В Липецкой области за день украли машину и велосипед

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-28T10:04:13+03:00

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Автомобиль пропал 26 июня в селе Власово Измалковского района. 27 июня в полицию пришел 37-летний автовладелец, который рассказал, что его «ВАЗ-2108» исчез от дома по улице Короткой. Машину нашли в тот же день сотрудники уголовного розыска и ДПС. «Восьмерка» стояла у дома на улице Молодежной в селе Афанасьево. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по подозрению в краже задержали двоих безработных молодых людей 18 и 26 лет. Известно, что оба уже имеют судимости.

В тот же день в полицию пришла 46-летняя жительница Чаплыгинского района. Женщина заявила, что у нее ночью о дома по улице Первомайской в селе Троекурово украли велосипед. По данным полиции, на чужом велосипеде уехал местный безработный 50-летний мужчина, который также был судим ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU