Сотня участников конкурса «Лидеры региона» перешла в следующий тур
Конкурсанты должны продемонстрировать свои организаторские и лидерские качества
.
Изменить размер текста:
Подведены итоги второго отборочного этапа конкурса «Лидеры региона. Будь в команде!». По решению организационного комитета конкурса 100 участников, набравших по результатам тестирования максимальное количество баллов, прошли в следующий этап. Его проведет Липецкая региональная общественная организация «Коллегия психологов».
ИСТОЧНИК KP.RU