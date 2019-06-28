2019-06-28T10:40:19+03:00
Общество

Сотня участников конкурса «Лидеры региона» перешла в следующий тур

Конкурсанты должны продемонстрировать свои организаторские и лидерские качества
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Подведены итоги второго отборочного этапа конкурса «Лидеры региона. Будь в команде!». По решению организационного комитета конкурса 100 участников, набравших по результатам тестирования максимальное количество баллов, прошли в следующий этап. Его проведет Липецкая региональная общественная организация «Коллегия психологов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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