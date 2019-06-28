2019-06-28T11:37:04+03:00
Происшествия

Момент ДТП с двумя иномарками в центре Липецка сняла камера наблюдения

«Тойота» и «Шкода» столкнулись на пересечении Горького и Первомайской [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке камера наблюдения зафиксировала момент столкновения на перекрестке улиц Горького и Первомайской. Авария произошла около в четверг днем, 27 июня, в 14.26. На записи видно, как со стороны Первомайской на перекресток выезжает черная «Тойота», в этот де момент по улице Горького едет «Шкода».

ДТП с "Тойотой" и "Шкодой" на Первомайской .

Какой сигнал светофора горел в этот момент, за деревьями не видно. Но определенно кто-то из водителей проехал на красный. Водитель «Тойоты» явно не ожидал, что перед ним на перекрестке появится другой автомобиль. Удар был такой силы, что «Шкоду» развернулась на 180° и ударилась об ограждение дороги. На обеих иномарках сработали подушки безопасности. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Кто был виновником ДТП, разбирались автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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