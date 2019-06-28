Банду, которая грабила банки в Липецке и Воронеже, задержали в Белоруссии

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-28T13:31:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Республики Беларусь задержали двух грабителей, которые весной сбежали из-под домашнего ареста в Воронеже. На протяжении полугода, начиная с ноября 2016 по апрель 2017 года, банда из четырех человек грабили офисы банков в Липецкой и Воронежской области. Налетчиков вскоре вычислили, пока шло следствие, двое находились под стражей, еще двоим дали домашний арест. И те решили податься в бега. Их объявили в розыск в мае этого года.

Как сообщает пресс-служба МВД Республики Беларусь, изначально поступила информация, что в одном из райцентров Гродненской области от кого-то скрываются две подозрительных граждан России 41 и 37 лет. После проверки выяснилось, что мигранты причастны к серии ограблений в Черноземье.

Грабителей банков в Липецке и Воронеже поймали в Белоруссии .Заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Алексей Борисенок

По данным белорусской милиции, грабители тщательно прятались на территории соседнего государства и старались ничем себя не выдать. Они постоянно меняли место жительства и конспиративно пользовались средствами связи.

При этом бандиты готовились к новому ограблению. Оперативные работники не исключают намерения мужчин по совершению нападений на банковские учреждения на территории Белоруссии, говорит заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Алексей Борисенок.

Также выяснилось, что налетчики планировали подделать паспорта граждан Украины, а после перебраться в Европу. Готовясь к очередному налету и последующему побегу, бандиты несколько раз приезжали в Минск, где их и задержали 26 июня. Фигурантов выдают российским полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU