СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-28T14:10:54+03:00

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27 новых автобусов сегодня отправились в районы области. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня торжественно передал ключи от новых машин водителям и главам муниципалитетов. Современные автобусы марки ПАЗ выходят на замену тем, у которых истек срок службы, и будут использоваться для перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Каждый из автобусов рассчитан на перевозку 52 пассажиров, приспособлен для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Игорь Артамонов осмотрел салоны автобусов, отметив, что при закупке транспорта основной упор делался на его экологичность и безопасность, комфортабельность для пассажиров. Перевозка людей на устаревшем транспорте не соответствует требованиям безопасности и недопустима, считает врио главы региона Игорь Артамонов.

«Мы заботимся о комфорте жителей. Все машины комфортные, современные. Автобусы - низкопольные, в них есть пандусы и крепления для инвалидных кресел. Сегодня они отправляются в районы области. Ко дню города в Липецк придут автобусы, которые будут ездить на газовом топливе. Но программа обновления пассажирского автопарка на этом не закончится, планируем продолжить закупку автобусов в следующем году», - отметил Игорь Артамонов.

Парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 единицу техники. Средний возраст автопарка - 12,8 лет. Больше половины - 740 автобусов - имеют сверхнормативный срок эксплуатации.

Обновление автобусов проходит по всей области. Всего для межмуниципальных маршрутов приобретены 37 автобусов. 11 из них были ранее переданы в автотранспортные предприятия. В 2019 году запланировано приобретение 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов, на обновление автопарка предусмотрен 921 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU