С июля в Липецкой области появятся новые пригородные поезда

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-29T19:44:41+03:00

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 1 июля, в Липецкой области для удобства жителей появятся новые пригородные поезда. Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, для удобства жителей в ежедневном обращении будут 6 пригородных поездов.

С 1 июля начнет ходить поезд №6447, Усмань – Грязи Воронежские, отправление в 16.40, прибытие в 17.21, остановки на станциях Графская, Усмань, Дрязги, Прибытково, 474 км. В тот же день появится поезд №6001, Грязи Воронежские – Липецк, отправление в 17.40 и прибытие в 18.28, остановки на станциях Грязи Орловские, Казинка, Чугун-2 и Чугун-1. И №6003 Липецк – Елец, отправление в 18.50, прибытие в 20.10, остановки в Сенцово, Патриаршая, Дон, Соколье, Извалы.

Со 2 июля. №6002 Елец – Липецк, отправлением 05.57 и прибытием в 07.12, остановки на станциях Извалы, Соколье, Дон, Патриаршая, Сенцово. №6004 Липецк – Грязи Воронежские, отправление в 08.48, прибытие в 09.35, остановки на станциях Чугун-1, Чугун-2, Казинка, Грязи Орловские.

Вместе с тем с 1 июля отменяется пригородный поезд №6644 «Усмань – Воронеж-1», который курсирует по субботам. Вместо него со 2 июля начнет ходить ежедневный поезд №6344 «Грязи Воронежские – Воронеж-1» – отправление в 09.52, прибытие в 11.58, с остановками на станциях 474 км, Прибытково, Дрязги, Усмань, Подстанция, 527 км, Беляево, Графская, Углянец, Орлово, Тресвятская, Синицино, Шуберское, Дубовка, Сомово, Боровская, Отрожка, Березовая роща.

ИСТОЧНИК KP.RU