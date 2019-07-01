Пропавшего в Липецке пенсионера нашли погибшим

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-01T08:51:45+03:00

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Трагически закончились поиски пропавшего в Липецке 76-летнего пенсионера. Пожилой мужчина пропал в минувшую субботу, 29 июня, в областном центре. В течение двух дней его искали волонтеры, родственники и правоохранительные органы. Как сообщает волонтерская организация «Поиск пропавших детей», к несчастью, пенсионера нашли погибшим.

Сейчас в Липецкой области остается не найденной 79-летняя Нина Кузовкова. Пенсионерка ушла из дома на улице Горького в Задонске еще 14 июня. Последний раз ее видели около 14.00.

Приметы Нины Ивановны: среднее телосложение, длинные седые волосы, заплетенные в косу.

Была одета в синий свитер с горизонтальной полоской, светлый платок и тапки.

По данным волонтеров, женщина может быть дезориентирована.

Все, кто видел Нину Кузовкову после исчезновения, должны на любой из номеров: 02 - полиция, 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU