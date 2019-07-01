Под Липецком грабители на улице отняли у человека машину

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-01T09:05:24+03:00

Налетчиков задержали в тот же день

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В Липецкой области жертвой уличного грабежа стал 26-летний житель Добровского района. Только отняли у человека не деньги или телефон, а автомобиль. Все произошло в воскресенье, 30 июня, в селе Богородицкое. События разворачивались, как в известной игре GTA – на улице Октябрьской к парню подошел неизвестный, силой отнял «ВАЗ-2108» и уехал.

Грабителей поймали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по подозрению в грабеже задержаны 25-летний житель Липецка и 19-летний житель Добровского района. Расследованием сейчас занимается местный отдел полиции.

Также за минувшие сутки раскрыли грабеж, который произошел еще 13 мая в сетевом магазине на улице Космонавтов в Липецке. Под подозрение попал безработный и судимый 21-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU