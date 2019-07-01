Момент столкновения с мотоциклистом в Липецке попал на видео

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-01T09:25:48+03:00

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В Липецке видеорегистратор запечатлел момент столкновения мотоцикла и иномарки. Авария произошла на улице Первомайской в субботу, 29 июня. На записи видно как водитель автомобиля с регистратором объезжает мелкое ДТП – две машины стоят у левого тротуара на улице с односторонним движением.

Столкновение мотоцикла с минивэном попало на видео.

В этот момент на дорогу выезжает минивен, стоявший за разбитыми машинами. Водитель явно не убеждается в безопасности маневра. Он пересекает проезжую часть почти поперек, чтобы припарковаться с противоположной стороны. Одновременно машину с регистратором опережает мотоциклист, но водитель машины его не видит. Байкер пытается объехать иномарку справа, в ту же сторону движется машина и сбивает мотоциклиста.

ИСТОЧНИК KP.RU