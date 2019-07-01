В ДТП с «Грантой» и «Калиной» под Липецком пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-01T10:15:36+03:00

Всего за трое суток на дорогах региона в 13 ДТП пострадал 21 человек и 1 погиб

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По данным ГИБДД, за прошедшие три дня с 28 по 30 июня, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 13 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получил 21 человек и 1 погиб.

Так 28 июня на улице Ковалева в Липецке около 15.00 столкнулись три автомобиля. 28-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную, где задел «Фольксваген» и «Хендай». Водитель ВАЗа попал в больницу, также в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка второй иномарки – девочке понадобилась помощь медиков, но в больницу класть не пришлось.

Еще одна авария с пострадавшими детьми произошла 29 июня на трассе «Дон» в Елецком районе. 21-летний водитель «Гранты» нарушил дистанцию и въехал в «Калину», которая двигалась спереди. В этой аварии травмы получили водитель и три пассажира «Гранты», включая двоих детей 9 и 3 лет.

В тот же день на трассе «Дон» в Хлевенском районе 7 утра нарушил дистанцию 42-летний водитель «Фольксвагена». Иномарка ударила в ВАЗ-2110, вылетела на встречную, где столкнулась с «Шевроле» и «Фордом». Водитель и два пассажира «десятки» попали в больницу.

А в Липецке в воскресенье произошла смертельная авария. На улице Гагарина неизвестный водитель сбил на дороге 49-летнюю женщину. Пешеход погибла.

В тот же день в Лев-Толстовском районе в селе Домачи в 21.00 машина вылетела кювет – пострадали три пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU