Под Липецком спасатели подняли со дна тело мужчины

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-01T11:36:57+03:00

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В минувшее воскресенье, 30 июня, в Липецкой области случилась трагедия. В Лебедяни утонул мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели маневренной поисково-спасательной службы Управления подняли тело утонувшего мужчины со дна водоема.

Напомним, что во время купания запрещено заплывать за буйки. Нырять в незнакомых местах. А тем более, плавать в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит заходить в воду сразу после еды. Должно пройти час-полтора. Спасатели просят родителей внимательнее следить за детьми.

Кстати, если во время купания свело ногу, следует позвать на помощь. Распрямить ногу и сильно потянуть ступню на себя за большой палец. Попав в течение, нужно пытаться приблизиться к берегу, плывя по течению.

ИСТОЧНИК KP.RU