В июне в Липецке резко выросли продажи кондиционеров

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-01T12:28:17+03:00

Средняя цена климатической техники в регионе выше, чем по стране

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Жаркий июнь побудил многих россиян купить кондиционеры. Это подтверждает исследование экспертов портала «Юла». По их данным, в первом месяце лета резко вырос интерес пользователей портала к кондиционерам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Просмотры климатической техники увеличились на 25%, а продажи на 44%. Звонки по таким объявлениям увеличились в 2 раза.

Чаще всего продавали настенные модели – 63% всех объявлений. Мобильные кондиционеры – 37%. Каждый второй кондиционер, который купили, имел рейтинг «5 звезд».

Средняя цена кондиционера в Липецке – 9 750 рублей. Причем стоимость техники выше средней цены предложения по стране – 9 490 рублей. Самые дорогие кондиционеры в Абакане – 15 470 рублей, в Иркутске – 12 350 рублей, в Екатеринбурге – 11 920 рублей. Самые дешевые - в Самаре, Саратове и Волгограде. От 6 450 до 7 450 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU