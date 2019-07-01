2019-07-01T14:06:24+03:00
Происшествия

С начала купального сезона в Липецкой области утонули 18 человек

9 из них погибли в областном центре
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели напоминают правила безопасностиСпасатели напоминают правила безопасностиФото: Архив КП
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По данным МЧС Липецкой области с начала купального сезона на водоемах региона утонули 18 человек. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 9 смертей было в самом Липецке. При этом в Липецке ни один пляж официально так не открылся, но везде дежурят спасатели. Напомним, последняя трагедия на воде произошла в воскресенье.

В связи с несчастными случаями на воде, МЧС просит граждан соблюдать правила безопасности. По данным спасателей, чаще всего люди гибнут из-за купания в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а также из-за недостаточного контроля над детьми стороны родителей.

МЧС напоминает, нельзя купаться в необорудованных местах, рядом с мостами, водосбросами, и там где плавают катера. Нельзя резко входить и нырять в воду сразу после еды, уставшим или после долгого пребывания на солнце. Запрещено купаться пьяным и прыгать в воду с высоты в незнакомом месте. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять детей на берегу без присмотра. Также нельзя находиться в воде не надувной камере, не умея плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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