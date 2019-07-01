Под Липецком пропала 13-летняя школьница

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-01T14:47:17+03:00

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В Липецкой области родственники полиция и волонтеры ищут пропавшую без вести 13-летнюю школьницу. Как сообщает организация «Поиск пропавших детей», Полина Хоторова ушла из дома в Ельце в районе 4 -го Ламского переулка. Последний раз девочку видели во вторник, 25 июня. О месте нахождения школьницы ничего неизвестно уже почти неделю.

Приметы Полины: на вид 14 лет, среднего телосложения, рост 157 см., волосы светло-русые до плеч.

Была одета: джинсовые шорты, белый свитер с розовыми вставками, сандалим молочного цвета.

Просьба ко всем, кто видел Полину после исчезновения, знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU