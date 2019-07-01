2019-07-01T15:27:25+03:00
Политика

В Липецке новый вице-мэр из особой экономической зоны

Евгения Уваркина назначила на пост Кириллы Рыжкова
Лия МУРАДЬЯН
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Новый вице-мэр ЛипецкаНовый вице-мэр ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке новый вице-мэр. С 1 июля замещать главу администрации города будет Кирилл Рыжков. Как сообщили в пресс-службе администрации, постановление подписала мэр Липецка Евгения Уваркина.

Кирилл Рыжков родился 12 июля 1986 года в Липецке. Окончил «ЛГПУ» по специальности «Математические методы в экономике». С 2007 года работал в должности менеджера ООО «А-Софт». С 2008 по 2017 год работал экономиста по труду планово-экономического отдела «ОЭЗ ППТ «Липецк». В ноябре 2014 Кирилл Рыжков получил благодарность за высокие производственные показатели. В декабре 2016 года – почетную грамоту администрации Грязинского района «За значительный вклад в развитие инфраструктуры ОЭЗ.

Последняя занимаемая должность – директор Центра привлечения инвестиций АО «Корпорация Развития». В 2018 Кирилл Рыжков прошел профпереподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление».

ИСТОЧНИК KP.RU

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