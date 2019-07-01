В Липецке наградили добровольцев Донбасса

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-01T16:07:42+03:00

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В этот понедельник, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, жителям Липецка впервые вручили нагрудные знаки «Доброволец Донбасса». Торжественное вручение проходило у мемориала воинам-интернационалистам. Знаки и письменные благодарности получал руководитель регионального отделения «Союза Добровольцев Донбасса» Валерий Левша.

Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"

Всего кресты добровольца получили пять жителей Липецка, которые в 2014 году защищали население Донбасса. В ходе торжественной церемонии, добровольцы вместе с ветеранами афганской войны возложили цветы к Вечному Огню и монументу «Скорбящие матери».

Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"Фото: Предоставлено "КП"

Также представители липецкого отделения «Союза Добровольцев Донбасса» поздравили с праздником всех ветеранов боевых действий. Как отметили челны Союза, это первый и единственный раз, когда в нашем городе в торжественной обстановке на площади Героев происходит подобное мероприятие от МОО «Союз Добровольцев Донбасса».

Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"

ИСТОЧНИК KP.RU