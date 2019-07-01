2019-07-01T16:07:42+03:00
Общество

В Липецке наградили добровольцев Донбасса

Нагрудные кресты и письменные благодарности получили пятеро липчан [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"Фото: Предоставлено "КП"
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В этот понедельник, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, жителям Липецка впервые вручили нагрудные знаки «Доброволец Донбасса». Торжественное вручение проходило у мемориала воинам-интернационалистам. Знаки и письменные благодарности получал руководитель регионального отделения «Союза Добровольцев Донбасса» Валерий Левша.

Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"

Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"

Всего кресты добровольца получили пять жителей Липецка, которые в 2014 году защищали население Донбасса. В ходе торжественной церемонии, добровольцы вместе с ветеранами афганской войны возложили цветы к Вечному Огню и монументу «Скорбящие матери».

Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса" Фото: Предоставлено "КП"

Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"Фото: Предоставлено "КП"

Также представители липецкого отделения «Союза Добровольцев Донбасса» поздравили с праздником всех ветеранов боевых действий. Как отметили челны Союза, это первый и единственный раз, когда в нашем городе в торжественной обстановке на площади Героев происходит подобное мероприятие от МОО «Союз Добровольцев Донбасса».

Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"

Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"

ИСТОЧНИК KP.RU

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