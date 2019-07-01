В Липецке наградили добровольцев Донбасса
В этот понедельник, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, жителям Липецка впервые вручили нагрудные знаки «Доброволец Донбасса». Торжественное вручение проходило у мемориала воинам-интернационалистам. Знаки и письменные благодарности получал руководитель регионального отделения «Союза Добровольцев Донбасса» Валерий Левша.
Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"
Всего кресты добровольца получили пять жителей Липецка, которые в 2014 году защищали население Донбасса. В ходе торжественной церемонии, добровольцы вместе с ветеранами афганской войны возложили цветы к Вечному Огню и монументу «Скорбящие матери».
Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"Фото: Предоставлено "КП"
Также представители липецкого отделения «Союза Добровольцев Донбасса» поздравили с праздником всех ветеранов боевых действий. Как отметили челны Союза, это первый и единственный раз, когда в нашем городе в торжественной обстановке на площади Героев происходит подобное мероприятие от МОО «Союз Добровольцев Донбасса».
Липчане получили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса"
ИСТОЧНИК KP.RU