13-летнюю школьницу, пропавшую под Липецком, нашли

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-01T16:56:03+03:00

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13-летнюю школьницу, пропавшую неделю назад, нашли. Напомним, девочка пропала в Ельце в районе 4-ого Ламского переулка во вторник, 25 июня. На поиски юной липчанки вышли родственники, полиция и волонтеры. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», сработала ориентировка. Пропавшую девочку нашли в этот понедельник, 1 июля. Школьница благополучно вернулась домой.

Напомним, до сих пор не могут найти 24-летнего Сергея Чекрыжова. Парень пропал 12 июня в Липецке. Продолжаются поиски 37-летнего Олега Косых. Мужчина пропал 7 июня в Усманском районе. Нуждается в медицинской помощи. С 14 июня не могут найти 79-летнюю Нину Кузовкову из Задонска.

Всех, кто видел этих людей, просят позвонить по номерам: 02 - полиция, 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18, 8-800-700-54-52 - волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU