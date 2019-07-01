Во вторник в Липецке до +29 градусов, возможны грозы

СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-01T18:58:39+03:00

В Липецке жарко, но дождливо Фото: Юлия КЛЮЕВА

Советуем взять с собой зонтик

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Во вторник, 2 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью умеренные осадки. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать 16 м/с.

Днем в регионе столбик термометра поднимется до 29 градусов. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 7-12 м/с. При грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление ночью будет падать, а днем расти и составит 743 мм рт.ст.

В среду, 3 июля, в Липецке примерно 16 градусов выше ноля ночью и до +27 градусов в светлое время суток. После полудня синоптики обещают небольшой дождь. Ветер переменных направлений 7-13 м/с. Атмосферное давление без изменений – 744 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU