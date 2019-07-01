2019-07-01T18:01:00+03:00
Общество

Регионального оператора оштрафовали за свалки во дворах домов под Липецком

Мусор не вывозили более 5 дней
Юлия КЛЮЕВА
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Регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора с территории Становлянского района, оштрафовали. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ООО «Зеленый век» нарушал сроки вывоза отходов. Мусорные площадки села Становое превращались в свалки. Так, из контейнеров по улицам Светлая и Отрадная отходы не вывозились более 5 дней. Хотя в теплое время мусор должны убирать ежедневно. А в холодное (при температуре -5 градусов и ниже) - не реже, чем раз в 3 суток.

В отношении директора организации прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Руководителя фирмы оштрафовали. Все нарушения, касаемые несвоевременного вывоза мусора, устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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