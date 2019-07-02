Спасатели предупреждают: в Липецке и области чрезвычайная пожароопасность лесов

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-02T09:01:28+03:00

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Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение. На территории Липецка и области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 8 часов этого вторника, 2 июля, в регионе ожидается опасное метеорологическое явление - чрезвычайная пожароопасность лесов. 5 класс горимости.

Напомним, во время высокого класса пожарной опасности следует осторожно обращаться с огнем. Строго соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье от огня. Запрещено разводить костры, бросать на землю непотушенные сигареты, складировать на улице мусор - особенно бутылки, осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.

Небольшой пожар можно залить водой или засыпать землей. Важно не дать перекинуться огню на деревья. А также убедиться, что огонь потушен. В ином случае звонить по телефонам "112", "010", "01" или "001".

ИСТОЧНИК KP.RU