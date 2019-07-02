2019-07-02T09:29:43+03:00
Происшествия

Под Липецком "Лада-Гранта" сбила 4-летнюю девочку

Ребенка с травмами госпитализировали [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Пострадавшую девочку госпитализировалиПострадавшую девочку госпитализировалиФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 526 нарушений правил дорожного движения. Так, 2 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Не пристегнулись во время движения - 51 человек. 1 217 раз водители нарушили скоростной режим. По данным регионального УГИБДД России, произошло 30 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 1 июля, в Липецке на улице Краснозаводская столкнулись "ВАЗ-21099" и "Нива". Первый после удара отлетел в столб. 56-летнего водителя "ВАЗа" с травмами госпитализировали.

На улице 9 Мая в селе Ленино водитель "Лады-Гранты" сбил 4-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали.

На улице Водопьянова "Рено" врезался в мопед. 14-летний мопедист получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.

В Липецке сбили 14-летнего мопедиста Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке сбили 14-летнего мопедистаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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