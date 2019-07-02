НЛМК преобразит Парк металлургов в современное экопространство

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-02T09:41:21+03:00

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Городской парк, который много лет не развивался, после обновления сохранит свою природную экосистему и станет комфортным и безопасным местом для отдыха и занятий спортом.

Первая очередь реконструкции продлится до 19 июля. К этому времени на площади 30 гектаров расчистят от поросли и благоустроят парковое пространство, отреставрируют входную колоннаду, сделают на ней подсветку. Рядом со входом создадут экопарковку.

В парке заменят около 29 тыс. кв. метров покрытия: появятся новая брусчатка и асфальт. Вдоль аллей установят 130 декоративных фонарей с аудиосистемой для музыкального сопровождения, 35 новых скамеек. Для детей оборудуют две игровые площадки. Для любителей пеших прогулок в сторону от центральной аллеи будут уходить оборудованные эко-тропы.

Для безопасности посетителей в разных частях парка планируется установить системы видеонаблюдения и разместить пункт охраны.

Вторую очередь реконструкции планируется завершить в конце года. На этом этапе построят пять универсальных спортивных площадок для баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона и для занятий на турниках - воркаута.

По периметру парка организуют освещенную вело- и беговую дорожку длиной 2,5 км, которую в зимнее время года можно будет использовать как лыжную трассу. Посетителям станет доступен прокат велосипедов, роликов, лыж и коньков. В центре парка появится высокий искусственный холм высотой 19 метров для прогулок летом и катания с горки зимой. В конце центральной аллеи построят павильон, в котором разместятся кафе, сувенирные киоски и туалеты.

Проект реализует Группа НЛМК и мэрия Липецка на условиях софинансирования. Генеральным подрядчиком и проектировщиком выступает московская компания АИК ДПМ, которая реализовала такие проекты, как штаб-квартира АвтоВАЗа, бизнес-школа «Сколково», автозавод Ниссан и другие. Проектное решение разработано совместно с архитектурным бюро Front Аrchitecture.

Материалы проекта реконструкции можно скачать здесь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU