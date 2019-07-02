В Липецке подростки угнали мопед и мотоцикл

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-02T10:00:18+03:00

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В конце июня в отдел полиции Измалковского района обратился 37-летний мужчина. Он сообщил, что 26 июня в селе Власово неизвестный угнал его "ВАЗ-2108", стоящий возле дома по улице Короткой. Позже машину нашли в другом селе - Афанасьево. В угоне подозреваются двое неработающих местных жителей - парни 18 и 26 лет. Их задержали. Расследование продолжается.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных преступления. Так, 27 июня от дома по улице Циолковского в Липецке у 23-летнего парня украли мопед. Угонщиком оказался несовершеннолетний липчанин.

26 июня у 18-летнего жителя областного центра украли мотоцикл. Его угнали от дома по улице Адм. Макарова. Как оказалось, на мотоцикл покусился несовершеннолетний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU