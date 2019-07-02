Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-02T10:22:02+03:00

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Сильный ветер ожидается в Липецке и области. Об этом предупреждают спасатели. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в этот вторник, 2 июля, в ближайшие 1-6 часов ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.

Напомним, при усилении ветра лучше не выходить из зданий. Прятаться от него нужно в подъездах, подземных переходах. Ни в коем случае не становитесь около стен домов. С крыши может упасть шифер. Также опасно прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Запрещено стоять под линией электропередач, подходить к оборвавшимся проводам.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Телефон службы спасения - "01", с мобильных "101".

Напомним, в регионе также ожидается опасное метеорологическое явление - чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.

ИСТОЧНИК KP.RU