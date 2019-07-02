СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-02T11:21:54+03:00

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В этот вторник, 2 июля, в Липецке произошла авария. На улице Космонавтов столкнулись 2 машины. Причем лоб в лоб. Автомобили двигались каждый по своей полосе. Водитель на внедорожнике решил повернуть во двор. При выполнении маневра, он оказался на встречке. В этот момент в него врезался белый автомобиль "Лада Ларгус". Кстати, спустя некоторое время внедорожник тронулся и поехал по двор. "Лада" осталась на месте.

Напомним, за прошедшие сутки липчане 1 526 раз нарушили правила дорожного движения, что привело к печальным последствиям. Так, в минувший понедельник, 1 июля, под Липецком в селе Ленино сбили 4-летнюю девочку. Малышку с травмами госпитализировали.

В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и "Лада Ларгус".

ИСТОЧНИК KP.RU