В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и "Лада Ларгус"
В этот вторник, 2 июля, в Липецке произошла авария. На улице Космонавтов столкнулись 2 машины. Причем лоб в лоб. Автомобили двигались каждый по своей полосе. Водитель на внедорожнике решил повернуть во двор. При выполнении маневра, он оказался на встречке. В этот момент в него врезался белый автомобиль "Лада Ларгус". Кстати, спустя некоторое время внедорожник тронулся и поехал по двор. "Лада" осталась на месте.
Напомним, за прошедшие сутки липчане 1 526 раз нарушили правила дорожного движения, что привело к печальным последствиям. Так, в минувший понедельник, 1 июля, под Липецком в селе Ленино сбили 4-летнюю девочку. Малышку с травмами госпитализировали.
В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и "Лада Ларгус".
ИСТОЧНИК KP.RU