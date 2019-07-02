Под Липецком с трассы вылетела автоцистерна с опасным веществом

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-02T12:17:58+03:00

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Авария произошла этим утром, 2 июля, на окружной трассе Орел-Тамбов в Липецке. Там в районе Сырского рудника вылетела с трассы многотонная автоцистерна. По одной из версии водитель грузовика не справился с управлением, многотонник пробил ограждение трассы и наполовину оказался в кювете.

ДТП с автоцистерной в Липецке .

Цистерну развернуло поперек дороги и она перегородила часть трассы. Как сообщают очевидцы, движение в том районе затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. Что именно находится в автоцистерне, неизвестно.

На внешнем корпусе цистерны имеются маскировочные знаки, которые свидетельствуют о том, что внутри содержится опасное жидкое вещество. Также оно опасно для окружающей среды и его нельзя перевозить при повышенной температуре.

По уточненной информации, автоцистерна перевозила битум.

ИСТОЧНИК KP.RU