2019-07-02T12:56:45+03:00
Происшествия

Гражданин Молдовы продавал в Липецке автомат Калашникова с полным магазином

Мужчину с оружием задержали на трассе полицейские и силовики [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Автомат нашли в машинеАвтомат нашли в машинеФото: скрин с видео
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В Липецке задержали вооруженного гражданина Молдовы. По данным полиции, они получили оперативную информацию и спланировали операцию по задержанию.

Иностранца с оружием брали сотрудники уголовного розыска и силовики Росгвардии. Они остановили машину, в которой находился 28-летний мужчина. При досмотре в автомобиле нашли автомат Калашникова с почти полным магазином, в котором было 29 патронов.

Автомат Калашникова забрали у иностранца в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, согласно заключению экспертов изъятое оружие является огнестрельным, а патроны – боеприпасами, пригодными для стрельбы.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело за незаконное хранение и сбыт оружия. Сейчас мужчина находится под стражей. Полиции еще предстоит выяснить, где гражданин Молдовы взял автомат. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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