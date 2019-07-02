Гражданин Молдовы продавал в Липецке автомат Калашникова с полным магазином
В Липецке задержали вооруженного гражданина Молдовы. По данным полиции, они получили оперативную информацию и спланировали операцию по задержанию.
Иностранца с оружием брали сотрудники уголовного розыска и силовики Росгвардии. Они остановили машину, в которой находился 28-летний мужчина. При досмотре в автомобиле нашли автомат Калашникова с почти полным магазином, в котором было 29 патронов.
Автомат Калашникова забрали у иностранца в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области
Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, согласно заключению экспертов изъятое оружие является огнестрельным, а патроны – боеприпасами, пригодными для стрельбы.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело за незаконное хранение и сбыт оружия. Сейчас мужчина находится под стражей. Полиции еще предстоит выяснить, где гражданин Молдовы взял автомат. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU