Под Липецком поймали второго участника разбоя с убитой ради иконы пенсионеркой

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-02T14:06:33+03:00

Разбойник скрывался 3 года, а его подельник получил 13 лет строгого режима

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В Липецкой области задержали участника разбойного нападения на пенсионерку, который скрывался 3 года. Преступление произошло 10 декабря 2016 года в Долгоруковском районе. Ночью в дом к 87-летней пенсионерке в селе Братовщина влезли двое разбойников. Мужчины откуда-то узнали, что в доме у бабушки хранится ценная старинная икона и решили ее выкрасть.

Пенсионерка проснулась от шороха, заметила непрошеных гостей и собралась вызвать полицию. Но не успела. Разбойники повалили пожилую женщину на пол. Один из них, 32-летний, наступил пенсионерке на горло и ударил ее по голове стеклянной вазой. В итоге грабители нашли только бутылки с алкоголем и скрылись, а пенсионерка скончалась. Судмедэксперты определили, что женщины умерла от удушения.

Одного из участников нападения, который душил пенсионерку, поймали сразу и он во всем сознался – ему дали 13 лет строгого режима.

Подельник успел скрыться, его объявили в розыск и накануне задержали и заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, он обвиняется в разбое с причинением тяжкого вреда – часть 4 статьи 162 УК.

ИСТОЧНИК KP.RU