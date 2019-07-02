Ключи от квартир в микрорайоне "Звездный" получили 159 липчан из аварийных домов

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-02T14:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

159 липчан переселили из аварийного жилья. Горожане получили ключи от 49 квартир в микрорайоне "Звездный". Так, расселили 12 аварийных домов на ЛТЗ, НЛМК, Сырском Руднике. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все это делается в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

По словам мэра города Евгении Уваркиной, 49 квартир - это только начало. Нужно расселить все дома, признанные аварийными. Задача властей - сделать это как можно быстрее, а также искать для этого возможности и ресурсы.

Напомним, всего в областном центре планируется переселить 4,5 тыс. жителей из 122 домов. Сделать это нужно до 2025 года. На эти цели необходимо около 4,47 млрд. рублей. Средства будут выделяться из федерального, регионального и городского бюджетов на улициях софинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU