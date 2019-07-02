В Липецке задержали водителя, который сбил насмерть женщину и сбежал

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-02T15:06:43+03:00

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В Липецке задержали водителя виновного в гибели пешехода. Напомним, смертельная авария произошла 30 июня около 22.00 на улице Гагарина, где на неизвестной машине сбил насмерть 50-летнюю женщину. Водитель даже не попытался помочь человеку, вызвать «скорую» или куда-то сообщить, а просто оставил женщину умирать на дороге и уехал.

Сбежавшего негодяя поймали на следующий день сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 34-летний мужчина.У полиции есть данные, что в момент трагической аварии, водитель был пьян. Ему вменили пьяное ДТП со смертельным исходом и оставлением места происшествия – часть 4 статьи 264 УК. Водителю грозит максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU