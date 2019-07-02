2019-07-02T15:22:31+03:00
Происшествия

Под Липецком будут судить садиста, который забил до смерти престарелую мать

Психологи признали мужчину вменяемым, ему грозит до 15 лет
Лия МУРАДЬЯН
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Садист сознался только частичноСадист сознался только частичноФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали уголовное дело о зверском издевательстве над пожилым человеком в Ельце, где сын издевался над престарелой мамой. 43-летнего мужчину раздражало беспомощное состояние пожилой мамы, которая не могла о себе позаботиться и нуждалась в уходе.

3 апреля этого года разъяренный сын напал на 70-летнюю мать с кулаками. Какое-то время он намеренно пытал женщину и повредил ей внутренние органы, чтобы причинить боль. От побоев и издевательства, старушка впала в кому, после чего сын решил все же вызвать «скорую». Но женщина скончалась в больнице. Криминалисты насчитали на теле истерзанной пенсионерки не менее 29 следов от ударов, в том числе и по голове.

Действия садиста квалифицировали по 111 статье УК – причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть. На время следствия он был под стражей.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, обвиняемый сознался только частично, выдвинув свою версию, но его доводы расценили, как попытку избежать ответственности. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Сейчас дело передают в суд, извергу грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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