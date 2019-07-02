2019-07-02T15:51:25+03:00
Происшествия

В Липецке снова пропала 13-летняя школьница

Полина Ястребова ушла из дома 1 июля
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал подростокПропал подростокФото: ДНД "Патруль"
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В Липецке родственники, полиция и добровольцы ищут пропавшую без вести несовершеннолетнюю школьницу. По данным общественной организации «Добровольная народная дружина», 13-летняя Полина Ястребова ушла из дома в минувший понедельник, 1 июля, и в течение суток не объявлялась.

Приметы Полины: рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы темно-русые длинные ниже плеч.

Была одета: свитер бордового цвета, короткая белая юбка в мелкую черную полоску, белые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел школьницу после исчезновения, знает, где она может находиться или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом оп телефонам: 102 – полиция; 8 (4742) 71-58-37 – ДНД «Патруль». Или написать на электронную почту patrul48@bk.ru

Отметим, что девочка уже уходила из дома в мае этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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