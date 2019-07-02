В Липецке снова пропала 13-летняя школьница
В Липецке родственники, полиция и добровольцы ищут пропавшую без вести несовершеннолетнюю школьницу. По данным общественной организации «Добровольная народная дружина», 13-летняя Полина Ястребова ушла из дома в минувший понедельник, 1 июля, и в течение суток не объявлялась.
Приметы Полины: рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы темно-русые длинные ниже плеч.
Была одета: свитер бордового цвета, короткая белая юбка в мелкую черную полоску, белые кроссовки.
Просьба ко всем, кто видел школьницу после исчезновения, знает, где она может находиться или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом оп телефонам: 102 – полиция; 8 (4742) 71-58-37 – ДНД «Патруль». Или написать на электронную почту patrul48@bk.ru
Отметим, что девочка уже уходила из дома в мае этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU