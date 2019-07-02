В Липецке уличный грабитель душил женщину ремнем

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-02T16:14:26+03:00

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В Липецке поймали уличного грабителя, который душил женщину ремнем в Правобережном районе города. 31-летняя липчанка шла домой, как вдруг внезапно к ней подбежал незнакомец, накинул на шею ремень и начал душить.

Когда жертва ослабла от удушения и уже не могла сопротивляться, злодей сорвал с нее два золотых кольца и браслет, выхватил из рук сумку, и бросился бежать. Перепуганная жертва позвала на помощь прохожих, которые вызвали полицию.

Тут на место происшествия прибыл наряд, полицейские быстро составили ориентировку с приметами и отправили всем экипажам. Вскоре похожего по приметам мужчину заметили сотрудники батальона ППС и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 29-летний житель Липецка. Жертва нападения опознала грабителя, кроме того у него нашли часть отнятых у женщины вещей.

Мужчина уже имеет судимости за кражи. Теперь за грабеж, по части 2 статьи 161, ему грозит до 7 лет тюрьмы. На время следствия он будет под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU